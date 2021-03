Jennifer Garner évoque ses 3 enfants: "Ils me traitent souvent de rabat-joie"

L'actrice, Jennifer Garner, a fait quelques révélations sur sa vie privée suite à la sortie de son dernier film disponible sur la plate-forme Netflix: Yes Day. Le concept est simple: des parents doivent passer une journée avec leur progéniture au cours de laquelle ils ne peuvent pas dire non aux suggestions de leurs enfants. Cette méthode est censée rapprocher enfants et parents.

"Je n'ai jamais fait un film où je me suis autant inspirée de ma vraie vie'', a admis l'ex épouse de Ben Affleck, qui est maman de trois enfants de 48 ans dans l'émission de The Jess Cagle Show de SiriusXM.

"Le premier brouillon [du scénario] imaginait vraiment l'adolescente [jouée par Jenna Ortega] sournoise et vraiment un peu méchante et on l'a modifié, pour que ce qu'on voulait c'est que ce soit comme dans la réalité bouleversant".

Jennifer Garner révèle d'ailleurs que le parallèle le plus personnel de son nouveau film implique sa relation avec sa fille de 15 ans, Violet Affleck. "La voir grandir est quelque chose de déchirant", dévoile Jennifer Garner.

Une autre confession a beaucoup fait rire l'actrice qui explique que ses enfants (comme d'ailleurs ceux du film) aiment la traiter de rabat-joie.