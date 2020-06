Jennifer, la fille de Bill Gates, révèle sa vie en tant que fille de milliardaire et a une grande nouvelle

Il a une fortune estimée à 108,1 milliards de dollars, selon le classement annuel de Forbes, ce qui fait de lui la deuxième personne la plus riche du monde, juste derrière le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Bill Gates a co-fondé Microsoft après avoir abandonné Harvard et est devenu la personne la plus riche du monde en 1995, l'année précédant la naissance de sa fille aînée, Jennifer.

Dans le Magazine Sidelines, cette jeune femme de 24 ans lève le voile sur sa vie de privilégiée mais aussi sur les valeurs que ses parents ont tenu à lui enseigner.

Cette cavalière de compétition est actuellement en deuxième année de médecine à la Icahn School of Medicine de Mount Sinai, à New York. Diplômée de l'Université de Stanford en 2018, elle a pris une année sabbatique avant de commencer ses études de médecine en 2019 avec l'intention de devenir pédiatre ou médecin de famille.

Ses parents ont joué un rôle indéniable dans son choix: "En tant que jeune enfant, mes parents me parlaient comme si j'étais une adulte et ils n'étaient pas disposés à éviter les conversations difficiles", déclare-t-elle. "J'ai grandi en entendant parler de la mortalité infantile à table, de la polio, de l'épidémie de VIH / SIDA."

Son pédiatre l'a également inspirée à suivre des cours de médecine en lui montrant comment un médecin de famille peut aider à soutenir des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui pourraient toujours subvenir à ses besoins.

Jennifer a conscience que sa vie n'est pas la norme: "Je suis née dans une énorme situation de privilège'', déclare-t-elle. "Et je pense qu'il s'agit d'utiliser ces opportunités et d'apprendre de mes parents pour trouver des centres d'intérêts qui me passionnent et, espérons-le, faire du monde un meilleur endroit."

L'ambition semble couler dans les veines de la jeune Californienne. Jennifer, a un frère, Rory, 21 ans, et une sœur Phoebe, 17 ans. Elle décrit ses parents, Bill et Melinda, 55 ans, avant tout comme deux travailleurs.

Cela a été une grande année pour Jennifer, qui s'est fiancée au cavalier égyptien Nayel Nassar en janvier après son premier semestre d'école de médecine. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram, partageant une photo d'eux assis dans la neige sur la piste de ski où il lui a fait sa demande: "J'ai tellement de chance de l'avoir comme partenaire", estime la jeune femme. "Il est incroyablement solidaire, humble et loyal, et quelqu'un avec qui j'ai hâte de construire une vie, de grandir et de se soutenir mutuellement à travers nos passions communes et nos passions individuelles."