Jennifer Lopez veut-elle faire passer un message? Cette photo postée sur Instagram qui étonne...

Jennifer Lopez a pris la pose pour une séance photo organisée avec sa photographe préférée Ana Carballosa. Pour l'occasion la chanteuse avait opté pour un costume d'été blanc et une paire de baskets.

La sirène de 51 ans qui se retrouve au milieu de nombreuses rumeurs quant à sa relation avec Alex Rodriguez, l'ancien champion de baseball américain, avait l'air élégante dans ce look moderne. Une photo qu'elle a légendée avec cette phrase "Au sommet du monde".

Mais un détail attire l'attention des observateurs. Jennifer Lopez tient son pied à l'aide de sa main gauche. Et semble avoir retiré son impressionnante bague de fiançailles en diamant offerte par Alex Rodriguez.

Selon le magazine People, le couple aurait annulé son mariage prévu l'été passé à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Alex Rod et Jennifer Lopez traverseraient des difficultés en ce moment et "travailleraient" à rester ensemble et faire fonctionner leur couple.