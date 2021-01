Jennifer Lopez en pleurs lors du concert de Times Square: "Nous avons perdu trop de gens"

Jennifer Lopez a assuré le show de Nouvel An pour le traditionnel de Times Square aux Etats-Unis. Cet événement rassemble habituellement une foule de spectateurs. Cette année-ci, pas du public, la star n’a pu retenir ses larmes.

Pas de public, musiciens masqués, le show du Nouvel An sur Times Square était bien différent des autres années. Néanmoins, Jennifer Lopez a tenu à assurer le show lors du "New Year’s Rockin Eve" de la chaîne ABC.

En plein concert, la star s’est interrompue quelques instants pour s’adresser aux téléspectateurs: "2020 est terminée. Nous nous en sommes sortis. Je repense à ce début d’année, quand j’ai pu réaliser l’une des plus grosses performances de ma vie. Il y avait des milliers de personnes. Mais ce soir, les choses sont différentes, et c’est ok."

En effet, J-Lo avait assuré le show de la mi-temps du Superbowl avec Shakira l’année dernière. Elle a poursuivi son discours: "Si cette année nous a appris une chose, c’est d’être reconnaissants pour ce que nous avons, et de chérir chaque instant. Nous avons perdu trop de gens. Trop."

Les larmes lui montent alors aux yeux. "Alors ce soir nous allons vivre, nous allons aimer et nous allons recommencer à danser, et continuer de rêver. Il y a 20 ans, j’ai chanté cette chanson (Dance Again, ndlr), et nous n’en avons jamais eu autant besoin que ce soir," conclut-elle.



