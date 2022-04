Jennifer Lopez et Ben Affleck fiancés? Cette bague incroyable qui répand la rumeur

Jennifer Lopez a enflammé les rumeurs de fiançailles en portant une bague en diamant impressionnante à la main gauche sur une nouvelle photo de paparazzi publiée jeudi. Selon Page 6, la bombe latine aurait dit oui à son célèbre petit ami Ben Affleck.

La chanteuse de "Jenny From the Block", 52 ans, a été vue en train d'acheter des meubles avec sa fille de 14 ans, Emme, à Culver City, Los Angeles. Jennifer Lopez était habillée de manière décontractée, dans une robe imprimée fluide et de grandes lunettes de soleil.

Il y a à peine deux mois, Jennifer Lopez était en tournée promotionnelle pour son nouveau film, "Marry Me". Lors des interviews accordées pour la promotion de ce film, elle a accepté de se livrer sur son histoire avec l'acteur Ben Affleck. L'actrice qui avait déjà été en couple avec lui de 2002 à 2004, a expliqué qu'elle n'aurait jamais imaginé se remettre avec lui, mais que c'était une "belle chose".

Jennifer Lopez avait également évoqué ne pas exclure se remarier un jour...