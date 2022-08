Jennifer Lopez et Ben Affleck s'embrassent dans les rues de Milan: jamais bien loin, la présence de leur garde du corps est...embarrassante (vidéo)

Main dans la main dans les rues de Milan. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été photographiés en pleine session shopping. Les paparazzis ont multiplié les clichés des jeunes mariés que l'on voit s'embrasser dans les rues de la capitale de la mode. Leur garde du corps n'est jamais bien loin cependant rendant ainsi les photos très embarassantes, souligne le média américain TMZ.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés dans le Nevada, 18 ans après la fin de leur première relation, extrêmement médiatisée à l'époque. Benjamin Geza Affleck a épousé Jennifer Lopez, selon la licence de mariage du comté de Clark, qui inclut la ville de Las Vegas. D'après le document judiciaire, la chanteuse et actrice de 52 ans a choisi de prendre le patronyme de son mari, et sera donc pour l'état civil Jennifer Affleck.

Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de "Gigli", largement considéré comme un navet, et la relation entre ces deux grands noms d'Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis. Leur mariage, prévu pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent leur séparation en 2004.

Les deux stars avaient enflammé la toile l'an dernier en redonnant une chance à leur couple, surnommé "Bennifer" (la contraction de leurs prénoms) au début des années 2000.

"C'est une belle histoire d'amour que nous ayons pu avoir une deuxième chance", avait commenté l'interprète de "Jenny From The Block", dans un entretien accordé en février au magazine People.

Le couple est devenu "inséparable" depuis qu'il s'est reformé et aurait acheté une maison ensemble à Beverly Hills, selon le site spécialisé TMZ. Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux. Ben Affleck, connu pour ses rôles dans Argo ou Gone Girl, a été lui marié à l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.