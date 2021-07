Jennifer Lopez et Ben Affleck "s'engagent à passer le reste de leur vie ensemble"

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont "pleinement engagés" à rester ensemble pour toujours, après que le duo a repris contact quelques semaines seulement après sa séparation avec Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient l'intention de "passer le reste de leur vie ensemble", relate US Weekly.

La chanteuse et l'acteur se sont retrouvés, plus tôt cette année, quelques semaines après que la star de Maid In Manhattan ait mis fin à ses fiançailles avec Alex Rodriguez.

Jennifer n'est pas restée célibataire longtemps, faisant ses adieux à l'athlète A-Rod en avril, peu de temps après, elle est tombée dans les bras de son ex Ben.

Depuis que le couple - qui s'est fréquenté de 2002 à 2004 - a ravivé sa flamme. Une source affirme que malgré le fait que le couple ne soit de retour que depuis quelques mois, ils sont "pleinement engagés" à rester ensemble pour toujours.

"Ces derniers mois ont été un véritable tourbillon. Ils sont bien conscients que certains cyniques considèrent toujours leur relation comme un gros coup d'éclat et roulent des yeux devant la vitesse à laquelle elle se déroule, mais cela ne les dérange pas d'un iota", explique une source à Us Weekly.

"Ils sont pleinement déterminés à franchir les prochaines étapes et à passer le reste de leur vie ensemble."

Ben et Jennifer ont été aperçus ensemble pour la première fois à la fin du mois d'avril, lançant les rumeurs du retour des Bennifer. Jennifer a récemment admis qu'elle passait "le meilleur moment de sa vie" dans une discussion avec l'animateur radio Zane Lowe.

"Je suis super heureuse. Je sais que les gens se demandent toujours, 'Comment vas-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas bien ? C'est le cas. Je n'ai jamais été aussi bien", a dit la star en parlant de sa vie personnelle.

"Des choses étonnantes vous arrivent alors que vous n'imaginez jamais qu'elles se reproduisent dans votre vie. Et c'est donc là où j'en suis."

Ben et J-Lo sont sortis ensemble de juillet 2002 à janvier 2004, et ont failli se marier en 2003, mais les noces ont été reportées quatre jours avant le grand jour.

Ben est ensuite sorti avec une autre actrice, Jennifer Garner, qu'il a épousée en 2005 et avec laquelle il a trois enfants, mais le couple s'est séparé en 2015 et a divorcé en 2018.