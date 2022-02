Jennifer Lopez et Ben Affleck, "une merveilleuse histoire d'amour"? La chanteuse se confie enfin

Après les rumeurs et la confirmation sur le tapis rouge, Jennifer Lopez s'exprime enfin sur sa relation avec Ben Affleck. Dix-sept ans plut tôt, le couple s'était déjà fréquenté de 2002 jusqu'en 2004. Face à la pression médiatique, le couple avait choisi de mettre un terme à leur histoire. Si les fans sont ravis de voir les voir à nouveau ensemble, les principaux intéressés le son tout autant. En couverture du magazine "People", la chanteuse s'est confiée sur ses retrouvailles avec Ben Affleck. "Je me sens tellement chanceuse, heureuse et fière d'âtre avec lui. C'est une merveilleuse histoire d’amour qui nous a donné une seconde chance", a-t-elle ainsi déclaré au média.

Selon la chanteuse, leur séparation a été une période bénéfique pour que leur relation fonctionne aujourd'hui. "C’est magnifique la façon dont on se sent très différent de ce qu'on était il y a des années... (…) Nous sommes plus âgés maintenant, nous sommes plus intelligents, nous avons plus d'expérience, nous sommes à des endroits différents dans nos vies, nous avons des enfants maintenant, et nous devons être très conscients de ces choses. Nous sommes très protecteurs, car c'est une période tellement belle pour nous tous", a-t-elle confié.

Le principal problème, le même qu'il y a 20 ans, est la fascination qu'ils provoquent et le pression médiatique qu'il en résulte. "Nous nous sommes dit que nous étions tellement heureux, et nous ne voulions pas que tout ça entre à nouveau en jeu", a précisé l'interprète de Jenny From the Block.

La chanteuse considère sa relation comme sacrée. "Vous trouvez quelqu’un que vous aimez vraiment et vous avez une seconde chance ? C’est une chose si rare, précieuse et belle, et nous ne la prenons pas pour acquise", a-t-elle ajouté. Très amoureuse de Ben Affleck, l'actrice de 52 ans ne le cache plus et ne voit plus son avenir sans lui. "Je suis tellement fière de lui, de l’homme qu’il est devenu. (…) Voir la personne, l’être humain, l’homme, le père et le partenaire qu’il est aujourd’hui – il est tellement tout ce que je savais qu’il était et voulait être", s'est-elle émerveillée.