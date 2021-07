Jennifer Lopez et Ben Affleck veulent emménager ensemble le plus vite possible

Cela devient de plus en plus sérieux entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Selon le magazine Us Weekly, "Ben et Jen passent presque toutes les nuits ensemble quand ils ne travaillent pas et ils prévoient d'emménager ensemble très bientôt."

Nous vous le rapportions la semaine dernière, le couple qui était fiancé en 2004 et a annulé son mariage au dernier moment parle déjà de "passer le reste de sa vie ensemble", après s'être rendu compte qu'ils avaient tous les deux trouvé "le véritable amour".

"Ils sont pleinement déterminés à franchir les prochaines étapes et à passer le reste de leur vie ensemble … En ce qui les concerne tous les deux, ils sont simplement chanceux de s'être trouvés et de découvrir le véritable amour, ce que la plupart des gens peuvent seulement jamais rêver", confie un proche.

JLo et l'acteur ont présenté leurs enfants (Ben Affleck a eu 3 enfants avec l'actrice Jennifer Garner: Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans), alors que Jennifer Lopez en a 2, des jumeaux prénommés Max et Emme qu'elle a eus avec Marc Anthony.

Jennifer Lopez "a l'intention de devenir une belle-mère impliquée qui est là pour soutenir Ben dans l'éducation de ses propres enfants", rapporte un proche de la star.

Et il semble que la notion de beau-parent est prise très au sérieux également par Ben Affleck qui a été en train de faire du shopping avec les enfants de Jennifer Lopez.

Jeudi, une autre source a déclaré au magazine People qu'il est important pour Ben de "se lier d'amitié", avec les deux enfants de Jennifer et que le couple se sent très heureux.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont formé un couple en 2002. Et devaient se marier en 2004 avant d'annuler leurs noces au dernier moment.