Jennifer Lopez: "Ma mère me battait quand j'étais enfant"

Dans "Halftime", un documentaire retraçant la carrière de l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez, la star fait des révélations sur sa vie. L' actrice, fiancée à Ben Affleck, 18 ans après la fin de leur première relation, a raconté qu’elle était battue par sa mère Guadalupe "Lupe" Rodriguez lorsqu’elle était enfant, relate le Mirror.



La superstar de la pop, âgée de 52 ans, s'exprime sur sa relation compliquée avec la matriarche de 76 ans.



"Elle a fait ce qu'elle devait faire pour survivre, et cela l'a rendue forte, mais aussi dure. Elle vous battait à mort."

Lupe apparaît également dans le film et admet avoir été dure avec Lopez et ses deux sœurs, Leslie et Lynda. La matriarche - qui a immigré de Porto Rico - a élevé ses trois filles dans le Bronx aux côtés de son mari David, dont elle a divorcé une fois les filles adultes.

"J'ai toujours eu les plus grandes attentes à leur égard. Ce n'était pas pour les critiquer. C'était seulement pour vous montrer que vous pouviez faire mieux", dit la mère de la star dans le film. "Jennifer m'a donné le plus de fil à retordre, pour vous dire la vérité. On s'est beaucoup disputé."



J.Lo a quitté la maison à l'âge de 18 ans après s'être heurtée à plusieurs reprises à sa mère au sujet de son avenir.

Jennifer Lopez n'était pas concentrée sur son travail scolaire, disant qu'elle était distraite par la danse - ce qui a provoqué des tensions entre la mère et la fille.

"Ma mère m'a dit : ‘Si tu veux vivre dans cette maison, tu dois faire des études’", a raconté l'Américaine. "On s'est disputé un soir et je suis partie."

Lupe a déclaré qu'elle a toujours voulu que ses trois filles aient une éducation afin qu'elles ne soient pas dépendantes des hommes.

"J'étais loin d'être la mère parfaite", peut-on la voir admettre dans le documentaire. "La seule chose que je peux toujours dire, c'est que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec leur meilleur intérêt à cœur".

Jennifer Lopez décrit sa mère comme une personne "compliquée", mais les deux femmes entretiennent désormais une relation beaucoup plus harmonieuse.