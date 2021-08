Jennifer Lopez MAJESTUEUSE au défilé Dolce & Gabbana, mais un détail gênant ne passe pas inaperçu

Le spectaculaire look d'inspiration royale de Jennifer Lopez était presque parfait , à l'exception d'un détail crucial. En effet, la chanteuse de 52 ans a fait un petit faux pas en matière de mode alors qu'elle était habillée en Dolce & Gabbana de la tête aux pieds pour le défilé de la célèbre marque à Venise.



© Isopix

Elle portait une coiffe dorée scintillante, un bustier orné de bijoux et une cape longue. Associé à des boucles d'oreilles en rubis et or et des bagues en or surdimensionnées, le look était spectaculaire, à l'exception d'un accessoire involontaire: l'étiquette illisible du prix de la cape.

Mais son fashion faux pas, qui arrive au commun des mortels, a été vite oublié grâce à ce look incroyable.

© Isopix

© Isopix