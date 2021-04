Jennifer Lopez se confie: "Je me sens mieux maintenant qu'à 20 ans"

A l'approche de ses 52 ans, Jennifer Lopez dresse un bilan sur sa vie et sa carrière dans le magazine InStyle qui lui est consacré ce mois-ci. Dans un portrait où elle ne mentionne pas son actuel fiancé Axel Rodriguez, l'actrice révèle ses valeurs et ce qui est important pour elle. Elle y aborde également ses secrets pour maintenir sa forme physique.

L'actrice confie qu'elle ne pratique pas davantage de sport qu'auparavant mais qu'elle travaille son corps différemment et se considère mieux sculptée.

"Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Dans la vingtaine et la trentaine, je m'entraînais, mais pas comme je le fais maintenant. Ce n'est pas que je travaille plus; Je travaille juste plus dur et plus intelligemment. Et cela ne me prend pas autant de temps que par le passé'', a déclaré la mère des jumeaux Max et Emme.

L'actrice confie qu'elle mesure 1,65m et pèse 63 kilos, et a un tour de taille digne d'un mannequin de 66 cm.

Jennifer Lopez - dont le prochain film est "Marry Me avec l'acteur Owen Wilson" - en a profité également pour faire la promotion de ses produits de beauté: "Je n'ai aucun secret [de beauté] à part les produits de la marque JLo Beauty - et je les donne tous à tout le monde".