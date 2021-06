Jennifer Lopez souhaite un bel anniversaire à sa "petite" soeur Lynda qui lui ressemble "comme deux gouttes d'eau"

La chanteuse Jennifer Lopez, au coeur de récentes spéculations au sujet de sa romance renouée avec l'acteur Ben Affleck, 17 ans après la rupture de leurs fiançailles, vient de partager un message émouvant sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'anniversaire de sa petite soeur Lynda. Journaliste new-yorkaise et auteur, Lynda célèbre ses 49 ans et a toujours été très proche de sa grande soeur Jennifer.

Sur Twitter et Instagram, Jennifer Lopez qui a célébré l'anniversaire de sa soeur en lui offrant une photo d'elle géante alors qu'elle était un bébé lui a écrit une belle déclaration: "Ma petite sœur… Je t'aime… Tu es et tu as toujours été ma meilleure amie dès le début… Ma partenaire dans le crime, mon tour ou ma mort. Celle qui m'a toujours célébrée dans les bons moments et m'a encouragée dans les moments difficiles. Tu es un ange qui brille sur terre avec un cœur pur…"