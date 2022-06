Jennifer Lopez utilise un pronom neutre pour présenter son enfant Emme sur scène

Jennifer Lopez a fait référence à son enfant Emme en utilisant un pronom neutre pour son duo lors d'un concert cette semaine. La chanteuse s'est produite jeudi 16 juin à Los Angeles, et a accueilli Emme Maribel Muñiz, 14 ans, sur la scène du gala Blue Diamond de la fondation LA Dodgers.



Pour présenter Emme, la star a utilisé "they/them" en anglais, pronom neutre dont l'équivalent français est iel.



"La dernière fois que nous avons chanté ensemble, c'était dans un grand stade comme celui-ci, et je lui demande tout le temps de chanter avec moi mais iel ne veut pas (...) Alors c'est une occasion très spéciale parce qu'iel est très, très occupé·e, demandé·e et chèr·e. Iel me coûte beaucoup d'argent quand iel vient, mais cela en vaut la peine parce qu'iel est mon partenaire de duo préféré de tous les temps."



La chanteuse a partagé des images de la performance, dans laquelle le duo chante "A Thousand Years" de Christina Perri, sur ses réseaux sociaux. On peut voir Emme utiliser un microphone aux couleurs de l'arc-en-ciel alors qu'iel chante également des parties de "Born in the USA" de Bruce Springsteen et "Let's Get Loud" de Lopez.



"C'est magnifique de la voir soutenir son enfant", a félicité une des fans de la star.



Emme est un des deux enfants que la chanteuse a eu avec le chanteur Marc Anthony, dont Lopez a divorcé en 2014. Son jumeau s'appelle Max.