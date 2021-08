Jennifer Lopez va-t-elle recevoir sa sixième bague de fiançailles? Ben Affleck aperçu dans une célèbre bijouterie

Ben Affleck a été aperçu vendredi en train de parcourir les bagues de fiançailles dans un magasin "Tiffany & Co" à Los Angeles. Une visite qui relance la possibilité de renouvellement de fiançailles avec la star internationale Jennifer Lopez.

Tel que rapporté par le site de l'actualité des stars Page Six, l'acteur qui vient de célébrer ses 49 ans a été vu en train de prendre des notes dans le magasin alors qu'il était en compagnie de sa mère Chris et de ses 3 enfants Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, issus de sa relation avec Jennifer Garner.

Ben Affleck a déjà demandé la main de J.Lo en 2002 avec une bague de fiançailles époustouflante signée Harry Winston, d'une valeur estimée à 10 millions d'euros. Le couple s'est séparé quelques jours avant ses noces en 2003 et a été photographié de nouveau ensemble pour la première fois en mai de cette année.

Si Jennifer recevait une deuxième bague de fiançailles de Ben, ce serait pour elle sa sixième bague de fiançailles, décompte le Daily Mail.

L'artiste a épousé son premier mari, Ojani Noa, en 1997. Elle a reçu de sa part sa première bague de fiançailles en forme de poire d'une valeur estimée à six chiffres. Le couple s'est séparé un an plus tard.

Jennifer Lopez a ensuite épousé Cris Judd en 2001, le chorégraphe lui a offert une bague émeraude. Ils se sont séparés en 2002.

Plus tard cette année-là, Jennifer a commencé à sortir avec Ben et ils se sont fiancés la même année. Cependant, ils n'ont pas réussi à se rendre devant l'autel, se séparant en 2003.

Marc Anthony a présenté à Jennifer Lopez une bague en diamant bleu de 8,5 carats, d'une valeur de 3,4 millions d'euro. Le couple s'est marié en 2004 et ils ont eu deux enfants. Ils se sont ensuite séparés en 2014.

La cinquième bague de fiançailles de la star est venue d'Alex Rodriguez, la star des Yankees de New York, 46 ans, lui présentant un diamant éblouissant, d'une valeur estimée entre 1 et 5 millions d'euros.

Lui, non plus n'a pas emmené la star jusqu'à l'autel. Le couple a annoncé sa séparation en avril après des fiançailles qui ont duré deux ans. Le couple a dû reporter leur mariage deux fois en raison de la pandémie de coronavirus.