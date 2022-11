Jeremstar dévoile le prix exorbitant de son énorme fête d'Halloween: "C'est mon anniversaire, mon mariage et mon nouvel an"

Cela fait plusieurs années que Jeremstar organise une énorme soirée pour Halloween dans des lieux incroyables. Et pour fêter les Morts, sa préférée de toutes les fêtes, l'influenceur ne lésine pas sur les moyens. Il le dit 'ailleurs lui-même en story: "Halloween, c'est mon anniversaire, mon mariage et mon nouvel an".

Cette année, c'est dans un ancien monastère réaffecté, le Monastère Royal de Brou, que Jeremstar a organisé sa soirée, et il n'a pas caché son excitation. Les plus grandes stars des médias ont répondu à l'invitation (Lou Pernaut, Alex de l'Amour est dans le pré, Vincent Shogun, Zaz, Candice et Jérémy de Koh Lanta, Nekfeu...) et ont largement joué le jeu des déguisements. Jeremstar a lui-même revêtu un impressionnant costume de Dracula.







Election du plus beau costume, lieu à couper le souffle, chorégraphies, plus de 250 convives, spectacles et fête jusqu'au bout de la nuit... Jeremstar a tout donné pour son Halloween Party, qui lui a demandé beaucoup de préparation: "Entre 6 mois et un an. C’est énormément de boulot. On ne se rend pas compte tout le boulot qu’il y a entre la direction artistique, le choix du lieu, les prestataires, l’organisation… C’est un travail colossal". Et un gros chèque également...: "Plus de 10 000€", a-t-il révélé sur les réseaux sociaux. Rien que ça!