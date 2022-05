Jeremstar dévoile le pire placement de produits qu'on lui a proposé: "C'est LUNAIRE"

Jeremstar était l'invité du RTLINFO avec Vous afin de parler de son spectacle. Dans son one-man-show intitulé "Enfin sur scène!", le spécialiste de la téléréalité se livre sur tout son parcours. "C'est une étude approfondie de ce rapport à la notoriété et de l'envers du décor de la téléréalité".



Jeremstar s'est fait connaître grâce à ses interviews de stars de la téléréalité dans une baignoire. "Je suis un enfant d'Internet avant tout. J'ai utilisé les réseaux sociaux pour me faire connaître et pour tirer mon épingle du jeu", explique le Français de 35 ans.

"Je donnais les coulisses de la téléréalité. Et puis j'ai découvert petit à petit un monde qui me correspondait de moins en moins, peut-être même dangereux pour les jeunes. Je suis devenu un lanceur d'alertes et puis petit à petit, j'ai quitté ce monde pour réaliser mon rêve d'enfant qui est de monter sur scène".



Le vidéaste-web a confié que sa mère était atterrée par son envie de devenir une star à tout prix. "Elle me disait d'arrêter de rêver". Mais elle est fière de sa nouvelle carrière sur scène.



Dans son spectacle, Jeremstar raconte également des anecdotes sur le milieu de l'influence. "Le pire placement de produits qu'on m'ait proposé est une crème pour blanchir l'anus. C'est lunaire". Il précise qu'il a refusé. "Il faut savoir faire le tri, mais c'est un monde encore méconnu pour certains".