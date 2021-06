Jeremy Banster (alias Julien Bastide) annonce son départ de la série "Un si grand soleil"

L'acteur Jeremy Banster qui interprétait Julien Bastide dans la série "Un si grand soleil" tire sa révérence. Contre toute attente, il a annoncé sur son compte Instagram qu'il quittait la série au terme de la 3ème saison et qu'il ne participera pas à la 4ème saison. Cette annonce choc a surpris ses fans. Sur son compte Instagram, ses nombreux abonnés ont commenté sa publication avec des félicitations pour ses nouveaux projets mais aussi des regrets de le voir quitter la série: "C'est une triste nouvelle", a écrit un fan. "Julien va nous manquer", déplore un autre. Ou encore "Vous étiez mon personnage préféré de la série."

L'acteur, lui, semble déterminé à embrasser de nouveaux projets. Il a publié sur son compte Instagram des photos de son dernier jour de tournage, et a écrit en légende.

"CLAP DE FIN ... La saison 3 d’Un si grand soleil touche bientôt à sa fin, c’est pour moi la fin d’une très belle aventure, je ne participerai pas à la saison 4. J’ai eu la chance et le plaisir de pouvoir interpréter le rôle de Julien Bastide, personnage pour qui j’ai une immense affection, je vous laisse profiter des derniers épisodes en sa compagnie... Merci infiniment aux équipes de France Télévisions France 2 (...) , merci aux auteurs, aux réalisateurs, aux techniciens, avec qui j’ai tant partagé et qui m’ont porté. Merci aussi à mes partenaires, je ne pourrais malheureusement pas tous vous citer, j’ai bien évidemment une pensée et une émotion particulière pour les "Inglourious Bastides" "Maintenant place à de nouvelles aventures, à de nouveaux projets professionnels ... Merci sincèrement à toutes et à tous d’avoir pu partager avec vous ce si beau succès !!! "