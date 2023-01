Jeremy Renner dans un état grave après un accident de déneigement

L'acteur américain Jeremy Renner est dans "un état critique mais stable" après un accident alors qu'il déneigeait dimanche. Cela a été rapporté par divers médias américains.

"Nous pouvons confirmer que Jeremy est dans un état critique mais stable avec des blessures subies à la suite d'un accident lié aux conditions météorologiques alors qu'il déneigeait plus tôt dans la journée", a déclaré un représentant de l'acteur de 51 ans à Variety.

La scène de l'accident n'a pas été communiquée, mais Renner possède une propriété dans le comté de Washoe, au Nevada, qui a reçu beaucoup de neige autour du Nouvel An, a rapporté le Reno Gazette Journal selon Variety.

Jeremy Renner est connu pour son rôle de Clint Barton/Hawkeye dans divers projets 'Marvel' depuis le film 'Thor' en 2011. En plus de son rôle d'Avenger, il a également joué dans deux films 'Mission : Impossible', 'Arrival' , "American Hustle" et "28 semaines plus tard". Il a été nominé deux fois pour un Oscar pour son rôle de soutien dans "The Town" et pour son rôle dans "The Hurt Locker".