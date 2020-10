Jessica Alba se souvient de son passage TRAUMATISANT dans la série Beverly Hills 90210 et de cette INTERDICTION FORMELLE

Nous vous l'annoncions ce lundi, les anciennes stars de la série de Beverly Hills 90210, Tori Spelling et Jennie Garth se retrouvent pour un podcast consacré aux coulisses de la série d'ados qui a existé pendant 10 ans. Mais c'était sans compter sur les révélations de l'actrice Jessica Alba qui y a tenu un rôle dans deux épisodes en 1998 et qui a lâché une bombe sur la manière dont les autres acteurs étaient traités. "Nous n'étions pas autorisés à établir un contact visuel avec les stars de Beverly Hills 90210", a-t-elle révélé. En estimant que c'était "compliqué" de jouer des scènes avec eux sans les regarder dans les yeux.

Pas ravies d'apprendre la mauvaise expérience de Jessica Alba, Tori Spelling et Jennie Garth ont tenu à répondre dans leur podcast à ces affirmations.

En effet, Jennie Garth qui a tourné toutes ces scènes avec elle déclare: "Si quelqu'un ne voulait pas qu'on la fixe dans ses yeux, ça aurait été moi, mais je ne me souviens pas "parce que j'ai la pire mémoire du monde".

Tori Spelling se demande si les producteurs de la chaîne de télévision Fox qui produisait la série n'avaient pas transmis un "mémo: Comment être cool" sans en informer le casting.

Et de surenchérir: "En fait, nous pensions que les stars invitées ne nous aimaient pas... Elles ne nous ont jamais regardés! On ne sait pas pourquoi. Nous étions si gentils."

Et Jennie Garth de conclure en louant les talents de la jeune actrice de l'époque: "D'après les vagues souvenirs que j'ai avec elle, je me souviens seulement qu'elle était super talentueuse. Elle était très jeune et elle était vraiment gentille."