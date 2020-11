Jessica Mulroney soutient être toujours la meilleure amie de Meghan Markle: "On s'appelle tous les jours"

Jessica Mulroney, la styliste canadienne, meilleure amie de la duchesse de Sussex qui était au centre de l'attention lors du mariage de l'actrice holywoodienne avec le prince Harry vient de traverser des mois pénibles, au cours desquels elle était "suicidaire", relate le Daily Mail. Après avoir été au centre d'un conflit public qualifié de raciste avec une maman bloggeuse canadienne, Sasha Exeter, elle a perdu tous ses contrats et a mis en danger son amitié avec Meghan Markle.

Pour la première fois, la BBF de Meghan sort du silence et explique ce qu'il s'est passé au magazine Page6.

Une dispute en ligne qui dégénère

Alors que le monde est secoué par les manifestations des Black Lives Matter en juin, Sasha Exeter interpelle dans un message privé Jessica Mulroney. Elle lui demande pourquoi elle n'affiche pas publiquement sur son compte Instagram son soutien avec le mouvement BLM. Mulroney lui répond qu'elle est contractuellement obligée de publier du contenu sur l'épisode finale de la saison de son émission télévisée I Do, Redo ajoutant: "Ce n'est pas comme si je n'avais jamais parlé de racisme auparavant, surtout quand il s'agit de Meghan."

La bloggeuse lui envoie alors un message secouant la tête... montrant sa consternation. Elle écrit ensuite à tous ses abonnés que tout le monde devrait suivre le mouvement BLM. Jessica Mulroney se sent visée par cette remarque. Jessica la menace en message privé de couper les rentrées financières de ses sponsors via ses connaissances si elle continue ses affronts publis. La bloggeuse publie ce message de menaces en parlant de blancs privilégiés.

Depuis, la Canadienne n'a plus de travail et s'est retrouvée sans emploi. Son amitié avec Meghan Markle a également été au centre de cette rixe, les tabloïds écrivant que Meghan Markle ne pouvait plus être associée à quelqu'un qui pouvait être raciste.

Jessica Mulroney explique pourtant que cela n'a rien changé entre les deux femmes: "Nous nous appelons via Face Time tous les jours. Meghan, ce n'est pas juste une amie, c'est ma famille."

