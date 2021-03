Jessica Simpson révèle qu'elle a eu le coeur brisé quand son ex mari a eu des rancards avec d'autres femmes

Jessica Simpson a révélé avoir été "incroyablement attristée'' lorsque Nick Lachey, son ex mari, a commencé à sortir avec d'autres femmes après leur séparation.

La pop star de 40 ans a été mariée à Nick Lachey entre 2002 et 2006 et a admis avoir été choquée de la rapidité avec laquelle il était passé à autre chose et avait rencontré son épouse actuelle Vanessa.

"Alors, Nick, tu es déjà avec une autre? Il me semble que tu as oublié l'amour que tu éprouvais pour moi. Je suis triste, plus que ce que je ne pouvais imaginer. Seule dans le noir, sans personne pour m'appeler", a-t-elle révélé dans le livre de ses mémoires qui comprend des passages de son journal intime.