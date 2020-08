Jessie Cave (Harry Potter) violée à 14 ans: "Il a été envoyé en prison"

Ces dernières années, la parole s’est libérée concernant les cas d’agressions sexuelles. Des actrices, notamment, ont souhaité en parler. C’est le cas de Jessie Cave, l’interprète de Lavande Brown dans la saga Harry Potter.

Jessie Cave est connue du grand public pour avoir incarné Lavande Brown à partir du sixième film de la saga Harry Potter. L’actrice a lancé son podcast avec sa sœur intitulé "We Can’t Talk About That Right Now". Lors du premier épisode, elle se livre sur le viol dont elle a été victime à 14 ans.

La jeune femme de 33 ans a raconté que son agresseur était son entraîneur de tennis. "On a quand même tiré profit de moi. Il a été envoyé en prison, alors c’est déjà ça." Heureusement pour elle, Jessie Cave a pu se reconstruire après ce traumatisme. "Mon viol a signifié que j’ai eu une adolescence complètement différente, tout comme mon entrée dans la vingtaine, car en regardant rétrospectivement les choses, j’étais encore en train de guérir et ma découverte du sexe était complètement anormale."

Aujourd’hui, elle s’estime "heureuse" de ne pas avoir été détruite par cet acte. Elle s’apprête à donner naissance à son troisième enfant.