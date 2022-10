"Jeunes filles!": Samantha, la première commandante européenne de l’ISS, a un message pour vous!

Première femme européenne commandante de la Station spatiale internationale (ISS), l'astronaute italienne, Samantha Cristoforetti, a répondu aux questions de plusieurs jeunes filles, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace qui se tient du 4 au 10 octobre 2022.

Dans le cadre d'un projet visant à inspirer les jeunes filles à se lancer dans des carrières STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), l'astronaute a pris le temps d'expliquer certaines des expériences menées à bord de l'ISS ainsi que de répondre à certaines des curiosités des filles.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était devenue astronaute, Samantha Cristoforetti a détaillé sa passion pour le pilotage d'avions, et pour la science: "En grandissant, j'étais fascinée par le ciel nocturne, et l'idée de voler dans l'espace, et le sens de l'aventure et exploration. Et puis, je me suis intéressée à la science et à la technologie; et puis j'ai vraiment adoré voler, je suis devenue pilote. Et être une astronaute rassemble en quelque sorte toutes ces passions et tous mes intérêts", a-t-elle déclaré.

L'initiative a été organisée par "Inspiring Girls", une organisation caritative qui relie les filles à des modèles internationaux et a impliqué cinq filles de toute l'Europe âgées de 8 à 11 ans.

Mattel a conçu une poupée Barbie sosie de Cristoforetti en 2019, pour la mettre en vente en 2021, reversant une partie des bénéfices à l'association caritative "Women in Aerospace Europe". La scientifique était accompagnée de cette poupée lors de cet entretien en vidéocall...

La première Barbie portant une combinaison d'astronaute est sortie en 1965 et reflétait la tenue portée par l'astronaute sur le "Mercury", la première mission orbitale spatiale américaine lancée au début des années 60.