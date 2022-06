Jill Vandermeulen révèle le sexe de son quatrième enfant lors d'une cérémonie "magique" (vidéo)

Jill Vandermeulen, qui attend son quatrième enfant, a dévoilé le sexe de celui-ci ce dimanche 5 juin dans une vidéo Youtube. C'est à l'occasion d'une fête sur le thème de la sorcellerie que la jeune femme de 34 ans a fait la grande nouvelle. Un véritable petit événement pour lequel l'influenceuse a réuni famille et amis. Ces derniers ont d'ailleurs pu s'amuser à faire des prognostiques sur le sexe de l'enfant. Déjà parents de 3 enfants, Bella (12 ans), James (9 ans) et Jude 7 (ans), Jill et son mari penchaient plutôt pour l'arrivée d'une petite fille.

Une cérémonie sur le thème de la magie

L'annonce a finalement été faite par une sorcière spécialement désignée pour l'occasion. Après quelque déclamation mystique, de la fumée rose est soudainement sortie de son chaudron, annonçant l'arrivée d'une fille. La nouvelle a été accueillie par des larmes de joie et des acclamations.