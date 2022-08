Jill Vandermeulen dévoile son incroyable baby bump (photos)

Il y a presque un an jour pour jour, Jill Vandermeulen, animatrice phare de RTL-TVI, expliquait avoir souffert d'une fausse couche et voulait "briser les tabous" en abordant le sujet sur les réseaux sociaux. La jeune femme, en pleurs, évoquait alors cette épreuve douloureuse. En janvier dernier, Jill qui veut aider les femmes en souffrance en partageant ses expériences avait expliqué avoir subi un deuxième échec et une nouvelle fausse couche. Elle avait été brièvement hospitalisée.

Un an après sa première fausse couche, ce sont désormais des clichés de bonheur que la jeune femme partage avec ses abonnés d'Instagram. Ce mardi, Jill a publié plusieurs portraits d'elle affichant fièrement son ventre arrondi. "Embrassez votre corps et votre âme. Soyez forte, soyez confiante, soyez vous-même", a-t-elle écrit en légende.

L'animatrice et influenceuse est enceinte de 7 mois de son quatrième enfant. Elle a déjà Bella-June (11 ans), dont le père est absent depuis sa naissance, et les deux garçons James (9 ans) et Jude (7 ans), nés d'une autre précédente relation.

A l'automne, Jill accouchera d'une petite fille.