Johnny Depp, c'est toi? Les fans de l'acteur ont du mal à le reconnaître depuis qu'il s'est rasé (photos)

Johnny Depp a rencontré des fans à New York ce week-end. L'acteur de "Pirates des Caraïbes" a changé de look. Il fait penser à Ozzy Osbourne, selon le New York Post.





Rasé de près, l'homme de 59 ans a signé des autographes et pris des selfies avec des fans devant le Capitol Theatre à Port Chester, samedi soir avant son concert avec son ami musicien Jeff Beck, 78 ans.



L'acteur est sur la route avec Jeff Beck pour plusieurs étapes de sa tournée au Royaume-Uni depuis la fin de son procès très médiatisé pour diffamation contre son ex-femme Amber Heard. Le comédien a été plutôt absent de la scène publique, à l'exception de son étrange apparition aux MTV VMA en tant que lunaire.



Il a également abandonné la pilosité faciale pour cette apparition virtuelle et est apparu tout au long de la cérémonie pour faire une série de déclarations étranges. Maintenant, le duo de rock se lance dans une tournée américaine.





Johnny Depp est en couple actuellement avec Joelle Rich, qui était l'un des avocats de la défense qui le représentait dans son procès en diffamation de 2018 contre le Sun.



Alors que les spectateurs pensaient qu'une romance se préparait entre Depp et sa collègue avocate Camille Vasquez pendant le procès de ce printemps, Rich était là aussi, soutenant discrètement Depp dans la salle d'audience.