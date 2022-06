Johnny Depp publie sa première vidéo TikTok pour dire "merci": Amber Heard réagit

Le procès en diffamation qui a opposé Amber Heard à Johnny Depp aux Etats-Unis et sa diffusion à la télévision auront un impact "potentiellement catastrophique" pour les victimes de violences conjugales, estiment des organisations de défense des femmes.



Les six semaines de débats devant le tribunal de Fairfax, près de Washington, ont viré au grand déballage sur la vie privée du couple de vedettes d'Hollywood qui s'accusaient mutuellement de violences.



Les jurés ont donné raison au "Pirate des Caraïbes" et lui ont attribué un peu plus de 10 millions de dollars de dommages-intérêts, jugeant que l'actrice de 36 ans avait diffamé son ex-mari en se présentant comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales" dans une tribune publiée en 2018, même si Johnny Depp n'était pas mentionné.



Visiblement prêt à faire son come-back, Johnny Depp s'est créé un compte TikTok suite à sa victoire. La star a déjà accumulé plus de 11 millions d'abonnés. Dans son premier message, l'homme de 58 ans a remercié ses fans "précieux, loyaux et inébranlables" pour leur soutien, relate Page Six. "Nous avons été partout ensemble, nous avons tout vu ensemble. Nous avons parcouru la même route ensemble. Nous avons fait la bonne chose ensemble, tout cela parce que vous vous souciiez de nous", a-t-il écrit.





"Et maintenant, nous allons tous aller de l'avant ensemble. Vous êtes, comme toujours, mes employeurs et, une fois de plus, je n'ai pas d'autres moyens de vous remercier que de vous dire merci. Donc, merci. Mon amour et mon respect, JD."



Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir son ex-femme Amber Heard. L'actrice a répondu à ce premier TikTok. "Alors que Johnny Depp dit qu'il "avance", les droits des femmes reculent", a déclaré un porte-parole de Heard dans un communiqué dont les propos ont été relayés par Page Six. "Le message du verdict aux victimes de violence domestique est... d'avoir peur de se lever et de parler".



Juste après sa défaite contre Johnny Depp au tribunal, l'actrice de 36 ans avait également abordé l'avenir des droits des femmes dans sa déclaration. Elle avait alors confié sa "déception inexprimable". "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle écrit dans son communiqué.



"Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux", a-t-elle dit.