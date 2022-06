Johnny Depp se lance sur TikTok: plus de 2 millions d’abonnés en 24 heures

L’acteur s’est créé un compte sur le réseau social. De nombreux utilisateurs lui avaient témoigné leur soutien pendant le procès l’opposant à Amber Heard.

La semaine dernière, le procès très médiatisé de Johnny Depp contre Amber Heard trouvait son issue avec un verdict plutôt favorable à l’acteur. En effet, le jury du tribunal de Fairfax, en Virginie, a finalement déclaré Amber Heard coupable de diffamation contre son ex-mari et infligé à l'actrice 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Johnny Depp, également reconnu coupable de diffamation, devra verser deux millions de dollars à l’actrice.

Quelques jours après le verdict, Johnny Depp a débarqué sur le réseau social TikTok. Et il ne s’agit pas d’un faux puisqu’un petit macaron bleu atteste de l’authenticité de son compte. "Acteur occasionnel", s'y présente le comédien. En 24 heures, son compte TikTok comptait déjà plus de 2 millions d’abonnés, puis il a dépassé la barre des 3 millions d’abonnés.



Johnny Depp n’a encore rien posté sur TikTok. L’acteur est déjà présent sur les réseaux sociaux via Facebook, avec 13 millions de fans, et Instagram, où il compte 24,5 millions d’abonnés. Sur ce dernier, la star s’était lancée il y a deux ans avec un cliché pris dans la cave à vin de sa villa près de Saint-Tropez.