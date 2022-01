Johnny Hallyday a voulu quitter Sylvie Vartan pour une autre chanteuse célèbre

Le 13 janvier, Richard Dewitte, le chanteur du groupe "Il était une fois", invité sur Sud Radio dans l'émission les clefs d’une vie, s'est laissé aller à quelques confidences sur le groupe qui faisait un carton dans les années 70. Il a notamment révélé que tous les membres du groupe étaient sous le charme de Joëlle Mogensen."Elle crevait l’écran. On était heureux de savoir qu’elle était là. Tout le monde était amoureux d’elle, c’était dingue", a-t-il détaillé avant de révéler qu'une autre personne très célèbre était complètement dingue de Joëlle: Johnny Hallyday.

Et de raconter que le rockeur était devenu lui-même dingue de la chanteuse. Il l'avait invité au célèbre restaurant du Fouquet's à Paris.

"Il lui a fait une vraie déclaration d’amour. Il avait un costume blanc cassé, avec un chapeau en plus, elle nous a tout raconté. Et il a carrément pleuré. Il lui a dit : ‘Je vais quitter Sylvie, je suis amoureux de toi’". La chanteuse aurait refusé catégoriquement d'être avec lui, lui précisant qu'elle aimait Serge, faisant référence à son compagnon, le musicien et auteur-compositeur Serge Koolenn.

Joëlle Mogensen est décédée soudainement en 1982, d'un œdème aigu du poumon.