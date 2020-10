Johnny Hallyday: au retour de son dernier road trip effectué en 2016, il a été pris de "terribles quintes de toux"

La semaine dernière, une chanson inédite de Johnny Hallyday était révélée pour le plus grand bonheur de ses fans. Ce titre qui était resté sur un disque dur pendant 6 ans voyait enfin le jour avec un clip vidéo montrant des images tournées lors du dernier road trip du Taulier en 2016.

Dans le livre, Laeticia H., au coeur du clan Hallyday, l'ex agente de l'épouse du rockeur révèle que c'est après ce dernier trip à moto entre copains que le diagnostic du cancer de Johnny Hallyday est tombé.

Le chanteur était "très fatigué" et "était pris de violentes quintes de toux". Quelques semaines plus tard, le diagnostic du cancer du poumon tombe, annoncé par des médecins américains. Sans donner de délai sur l'espérance de vie du chanteur. Johnny Hallyday est décédé un an plus tard, le 5 décembre 2017, dans sa maison de Marne-la-Coquette.

A cette époque, rien n'avait été divulgué publiquement sur l'état de santé du rockeur pendant de longs mois laissant planer le douter parmi les fans...