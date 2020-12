Johnny Hallyday: ses enfants David et Jade lui rendent hommage (vidéo)

Samedi, 5 décembre 2020, marquait les trois ans du décès de Johnny Hallyday. Une journée difficile pour ses fans et ses proches. Ses enfants lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

"Cela fait 3 ans que tu es parti au paradis. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point tu me manques et combien je t'aime papa. Tu restes à jamais dans mon coeur et avec moi. Je n'oublierais jamais les souvenirs que nous avons crées ensemble et je te suis très reconnaissante de m'avoir permis de devenir la jeune fille que je suis maintenant", a écrit Jade dans sa story Instagram.

"La vie peut être tendre aussi! On est fort mais on a tous besoin d’un moment de tendresse", a écrit David Hallyday, le fils du rockeur.



Le 5 décembre 2017, l'ancienne "idole des jeunes" s'éteignait à son domicile de Marnes-la-Coquette, vaincu par un cancer du poumon à 74 ans. Une disparition qui provoqua une vive émotion chez des millions de Français, anonymes ou célèbres, comme le démontra le vibrant hommage populaire rendu quatre jours plus tard à Paris, des Champs-Elysées à l'église de La Madeleine, par des centaines de milliers de personnes.