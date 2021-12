Johnny Hallyday est décédé il y a 4 ans: son cameraman sort un livre avec ses moments exclusifs (vidéo)

Il y a quatre ans déjà que Johnny Hallyday nous quittait, provoquant l’émoi de milliers de fans. Quatre ans, c’est le temps qu’il a fallu à l’un de ses proches collaborateurs pour décider de raconter dans un livre les moments exclusifs, passés à ses côtés. Puisque Patrice Gaulupeau a été le cameraman privé de Johnny, pendant 15 années. Il nous partage ses images rares et ses souvenirs.

Qu'il soit en vacances, en studio, ou en famille, Johnny Hallyday se faisait filmer au quotidien. C'était bien avant les réseaux sociaux, mais toujours par la même personne.

Ces images tournées sur le vif documentent la vie souvent très rock'n roll de de l'une des plus grandes stars françaises.

"Dès qu'il faisait quelque chose et dès qu'i y avait un intérêt, il y avait deux, trois, cinq, dix télévisions qui nous demandaient une autorisation et donc la solution qu'on a trouvée, c'est de n'avoir qu'un caméraman qui donnait les images à toutes les télévisions", explique Patrice Gaulupeau.

A l'époque Johnny Hallyday justifiait cette décision d'une manière très pragmatique: "Comme nous sommes tous de passage sur terre, c'est bien qu'il reste quelque chose de tout cela..."



Aux premières loges de ses concerts les plus pharaoniques, le cameraman découvre aussi l'homme derrière le mythe, avec ses failles et ses excès. Il est surpris notamment par son côté très dépensier...

"Il s'achetait toujours des autos, des motos qui coutaient très chères et beaucoup plus chères que ce qu'il avait gagné", se rappelle son caméraman. "Il vivait au-dessus de ses moyens."



Selon le cameraman, pour se payer le bateau de ses rêves, Johnny se serait ainsi endetté auprès de sa maison de disques, en s'engageant à fournir 7 albums de plus...

Une star qui poursuivait ses rêves coûte que coûte et qui continue de fasciner, 4 ans après sa disparition.