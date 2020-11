Johnny Hallyday: pourquoi il détestait Cloclo et Dick Rivers?

Les fans et les proches de Johnny Hallyday lui ont dit adieu le 5 décembre 2017. Cela fera bientôt 3 ans que le Taulier est décédé, laissant derrière lui sa femme Laeticia et ses enfants. Pour rendre un nouvel hommage au chanteur éternel, deux de ses proches collaborateurs dévoilent quelques secrets de Johnny dans un livre intitulé "Johnny Hallyday et ses Anges gardiens".

Sacha Rhoul et Jean Basselin, les auteurs, ont à cette occasion accordé une interview au journal Le Parisien. Le premier a été engagé par Johnny en 1966 pour assurer la protection de Sylvie Vartan et leur fils David. Le second a été embauché dans les années 1970 et a travaillé pour le chanteur jusqu'en 1991.

Les deux chanteurs que Johnny a détesté

Parmi les anecdotes racontées dans l'ouvrage : l'histoire de l'aversion de Johnny pour Dick Rivers et Claude François. "Il les trouvait inhumains avec leur entourage", explique Sacha Rhoul. Selon eux, Johnny aurait même demandé un jour à Dick Rivers de "dégager" de la scène, lors d'un gala où ils étaient présents tous les deux.

Quant à Cloclo, Johnny ne pouvait tellement pas le voir en peinture qu'il en devenait violent. "Quand Johnny était fatigué, il voulait lui casser la figure. C'est parti d'une histoire de femmes. Mais surtout, il ne l'aimait pas parce qu'il insultait ses musiciens et techniciens et les humiliait en public. Lui était aux antipodes de ça. Pendant deux ans, Claude François envoyait son assistant, que l'on surnommait le 'poisson pilote', dans les restaurants parisiens, pour être sûr que Johnny n'y soit pas."

Et vu la haine que Johnny lui vouait, il valait mieux que ces deux-là ne se croisent pas.

