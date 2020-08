Johnny Hallyday remonte sur scène avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell: "Qu'est ce que je suis heureux d'être ici ce soir"

La musique contre la maladie: Johnny Hallyday, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer, a fait un retour très attendu sur scène samedi soir dans le nord de la France avec ses compères Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, pour la première date de la tournée des Vieilles Canailles.

Les trois septuagénaires ont fait leur entrée à Villeneuve d'Ascq sous les applaudissements, pour un concert de deux heures et ont débuté par le fameux, "Les Play Boys", de Jacques Dutronc. L'épouse de Johnny, Laeticia, était présente dans la salle. "Qu'est ce que je suis heureux d'être ici ce soir. Vous êtes un public formidable", a lancé Johnny au public du Stade Pierre Mauroy. La santé de "l'idole des jeunes" est dans toutes les têtes depuis qu'il a annoncé en mars qu'il se soignait pour un cancer.



Apparu en forme cette semaine lors de séances de répétition, selon une source proche de la production, Johnny entrevoit ce retour comme une thérapie par la musique et ce qu'il aime le plus: se produire en public. "J'avais à coeur de faire cette tournée, car pour moi c'est bénéfique moralement", a reconnu le chanteur, qui a par ailleurs commencé l'enregistrement d'un nouveau disque ces dernières semaines en Californie.



Samedi soir, il a assuré les deux rappels avec ses deux compères, moins de 24 heures avant de remonter sur scène à Bruxelles. C'est Johnny qui est à l'initiative de cette reformation des Vieilles Canailles pour 17 shows en France, en Belgique et en Suisse. Trois ans après les concerts de Bercy, il a convaincu ses deux amis d'adolescence de repartir pour un tour.