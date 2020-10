Johnny Nash meurt à 80 ans: il chantait "I can see clearly now"

Quelques heures après l’annonce du décès d’Eddie Van Haelen, le monde de la musique apprend la mort de Johnny Nash. Il était connu pour son succès "I can see clearly now".

Le chanteur et guitariste est décédé à 80 ans dans sa résidence de Houston au Texas entouré par ses proches.

Il avait fait ses débuts en 1957 avant de rencontrer le succès en 1972 avec "I can see clearly now" qui restera numéro 1 des palmarès durant 4 semaines consécutives. La chanson sera reprise en 1994 par Jimmy Cliff pour le film "Cool Running".