Joselyn Cano, la "Kim Kardashian mexicaine", est décédée après un lifting brésilien: elle avait 29 ans

Joselyn Cano avait 29 ans et était surnommée la "Kim Kardashian mexicaine". Elle vient de décéder des suites de complications après une opération de chirurgie esthétique.

Joselyn Cano est décédée à 29 ans. Celle que l'on surnommait la "Kim Kardashian mexicaine" à cause de ses formes généreuses est morte à cause de complications après un lifting brésilien. L'intervention, très populaire, a pour but d'augmenter et de remodeler le volume des fesses et d'avoir des résultats plus voluptueux. Comment ? En prélevant de la graisse sur tout le corps et en l'injectant dans les fesses.

La jeune femme était née à Anaheim, en Californie, le 14 mars 1990. Si son décès n'a été révélé dans la presse que ce jeudi 17 décembre, elle est en fait décédée le 7 décembre dernier. Ses obsèques ont été retransmises en direct sur YouTube. Influenceuse et mannequin de charme, elle comptait près de 13 millions d'abonnés sur Instagram.



