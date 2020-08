Joyce Jonathan enceinte: la star dévoile son ventre rond sur Instagram (photo)

Joyce Jonathan a annoncé la nouvelle il y a trois mois en chanson… Elle attend un enfant. "Je suis heureuse de vous le dire, je suis heureuse de vous l’écrire, parce que vous faite partie de ma vie, je me dis faire partie de la vôtre, vous et moi on a bien grandi, j’attends, j’attends, j’attends une petite fille (…) J’ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux", entonnait la star dans une vidéo.



La chanteuse a dévoilé une photo de son ventre rond sur Instagram le 30 août. L’artiste a pris la pose devant l’objectif du photographe François Berthier. "J’ai mangé trop de couscous", a plaisanté la chanteuse qui semble très heureuse.

L'interprète de "Ca ira" n'a toujours pas dévoilé l'identité du père de son futur bébé. Le seul indice est que ce dernier a les yeux verts.