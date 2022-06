Jubilé d'Élizabeth II: fatiguée, la Reine sera encore absente des festivités aujourd'hui

Comme hier, la Reine, fatiguée, n'assiste pas aux festivités et notamment au Derby d'Epsom, l'une des courses hippiques les plus prestigieuses au monde.

Après la pompe et le recueillement, la fête: quelque 22.000 personnes sont attendues samedi soir à Londres pour un concert géant célébrant la reine Elizabeth II, au troisième jour des festivités historiques de ses 70 ans de règne. L'heure est à la musique, à la fête et à la célébration des talents, après la solennité du service religieux qui lui a rendu hommage vendredi à la cathédrale Saint-Paul, autour de la famille royale mais sans la monarque de 96 ans, fatiguée, après le défilé militaire du premier jour et son apparition au balcon de Buckingham palace.

Passionnée de courses, Elizabeth II était initialement attendue samedi au célèbre Derby d'Epsom, l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde, à 30 km au sud de Londres. Mais le palais de Buckingham a indiqué vendredi sans autre détail qu'elle ne s'y rendrait pas. Lors de ses courses hippiques, la reine se fera représenter par sa fille Anne pour le derby d'Epsom. Elle les regardera à la télévision depuis le château de Windsor, ont fait savoir ses services.

Ce vendredi, la famille royale britannique s'est retrouvée pour un office religieux célébrant les 70 ans du règne historique d'Elizabeth II, mais sans la reine. Aussi, ce samedi 4 juin, elle se repose de nouveau lors de cette troisième journée du Jubilé.