Julia Roberts dans Friends: voici comment Matthew Perry l’a convaincue

Au cours des 10 saisons de Friends, les créateurs ont invité énormément de guests sur le plateau. L’une d’entre elle était Julia Roberts. L’actrice n’a pas signé les yeux fermés, Matthew Perry a tout fait pour la convaincre.

Dans l’épisode 13 de la saison 2 de Friends, Julia Roberts apparaît dans Friends aux côtés de Chandler. Elle y joue une ex-copine de classe de ce dernier et le piège nu dans les toilettes d’un restaurant.

Cette intrigue n’a été possible que grâce à Matthew Perry (l’interprète de Chandler). Kevin Bright, le producteur de la série, raconte au Hollywood Reporter: "Matthew lui a demandé de faire partie de la série, et elle lui a répondu: ‘Écris-moi un article sur la physique quantique et je le ferai’. Je crois comprendre que Matthew est parti et a écrit un article et lui a faxé le lendemain."

"Ils se sont peut-être rencontrés avant l’épisode, mais elle s’intéressait à lui de loin parce qu’il est si charmant, ajoute Alexa Junge, scnéraiste. Il y avait beaucoup de flirt lors de l’envoi des fax. Elle lui posait des questions du type: ‘Pourquoi devrais-je sortir avec toi ?’ Et tout le monde dans la salle des scénaristes l’a aidé à lui expliquer pourquoi. Il pouvait très bien le faire sans nous, mais il ne faisait aucun doute que nous étions Team Matthew et essayions de faire en sorte que cela se produise pour lui."

Les efforts de Matthew Perry ont payé puisque Julia Roberts est apparue dans l’épisode et ils ont été en couple entre 1995 et 1996.