Julie Taton a donné naissance à son deuxième enfant le 24 décembre. Elle l’a annoncé sur son compte Instagram.

L’animatrice apparaît masquée dans un lit d’hôpital avec le petit Tahoe dans les bras. Elle écrit: "Joyeux Noël les amis. Nous, on a reçu le plus beau des cadeaux hier matin. Tahoe est né! Un peu pressé le petit Warrior. 5 semaines en avance, mais tout va bien. Des bisous de néonat où on va rester encore quelques jours."