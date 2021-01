Julie Taton partage son immense bonheur: "Des larmes de joie qui font guiliguili sur mes joues" (vidéo)

Le réveillon de Noël de Julie Taton a été assez particulier cette année. Enceinte, l'ancienne Miss Belgique a dû accoucher d'urgence, soit 5 semaines avant la date prévue d'accouchement. Son petit garçon, prénommé Tahoe, a dû rester en néonatologie quelques temps avant de pouvoir regagner le cocon familial, une épreuve pour la maman et le nourrisson. Cette attente bouleversante et ce moment de stress a longuement été documentée sur Instagram par l'animatrice. Et il y a deux jours, elle a pris fin. Julie Taton et son fils, Tahoe ont enfin pu regagner le domicile: "Aujourd’hui ce sont des petites larmes de joie qui font guili-guili sur mes joues ", a légendé la Namuroise à côté d'une vidéo sur laquelle elle quitte l'hôpital avec Tahoe, bordé dans sa poussette.