Julie Zenatti de retour avec un album très "pop" et rythmé: "Je propose qu’on danse dans son salon"

À l'occasion de la sortie de son album "Refaire danser les fleurs", Julie Zenatti était sur le plateau du RTLINFO 13H pour répondre aux questions de notre journaliste Alix Battard.



Interrogée sur l’univers graphique très "pop" de son album, l’artiste a expliqué qu’il correspondait à un "registre plus joyeux" auquel le public ne l’associait pas habituellement. Très sujette au doute, Julie Zenatti a confié avoir eu "besoin de ça" pour se relancer. "Je me suis lovée dans la musique de mes parents, très 70, 80, liée vraiment à Michel Berger, France Gall", a-t-elle raconté.

Le désir d’un album pop, très dansant, comme l’a souligné Alix Battard, était-il lié à la morosité ambiante, la fermeture discothèques ? "Moi je propose qu’on danse dans son salon, s’est amusée la chanteuse de 39 ans. Dans salle de bain aussi, ça marche pas mal".

Le 5 février prochain, la chanteuse fêtera ses 40 ans. Un cap font elle a bien conscience mais qui ne l’effraie pas plus que cela : "Je parle beaucoup dans l’album de la peur de se sentir dépassée, démodée, has been… Mais je me rends compte que ce n’est qu’un chiffre".

La tournée de Julie Zenatti est censée démarrer à partir du mois de mars. Crédible compte tenu de la crise sanitaire ? "Moi j’y crois. On lâche rien, on y croit. On va s’en sortir !", lance-t-elle.