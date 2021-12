Julien Doré se confie sur sa jeune paternité: "Je suis un homme aujourd’hui responsable et heureux de l’être"

Carnet rose pour Julien Doré qui est devenu papa pour la première fois. Le chanteur s’est livré sur son changement de vie ce samedi 18 décembre dans 50 Min Inside face à Nikos Aliagas.

Julien Doré est une célébrité qui veut rester discret sur sa vie privée, plus encore depuis qu’il a quitté la ville de Paris pour s’installer au cœur des Cévennes natales. Toutefois, le chanteur de 40 ans a créé la surprise fin novembre en insinuant qu’il était devenu papa pour la première fois. Dans un entretien accordé l’animateur de TF1, Nikos Aliagas, l’artiste a évoqué l’arrivée d’un bébé de façon détournée. A la question: "Quelle phrase tu n’aurais jamais imaginé prononcer un jour ?" , Julien Doré a répondu : "Je fais le biberon". Ensuite, quand on lui demande quelle phrase il n’aurait jamais imaginé entendre, il rétorque : "Papa". Dans d’autres interviews, notamment dans le magazine Gala, l’interprète de "Coco Câline" a continué d’évoquer cette paternité mais toujours avec des sous-entendus, sans jamais vraiment confirmer l’information.

"Je suis un homme responsable et heureux de l’être"

Mais c’est désormais officiel, Julien Doré a bel et bien accueilli son premier enfant. Lors de l’émission 50 Min Inside, Nikos Aligas évoque le nouveau rôle du chanteur dans The Voice Kids. Il mentionne également son rapport aux enfants. A cet instant-là, le visage de l’artiste à sa chevelure légendaire s’illumine. "Tu sais Nikos, 40 ans, une vie qui change, qui se transforme et qui me fait comprendre que désormais, le jeune homme que j’étais devient un homme qui doit être dans la transmission. Je suis un homme aujourd’hui responsable et heureux de l’être." N’allant pas par quatre chemins, l’animateur répliquait aussitôt: "Responsable, parce que vous êtes devenu papa", Julien Doré a affiché un large sourire et a répondu simplement: "Voilà". Cependant, le chanteur n’en dira pas plus pour protéger l’intimité de son enfant. Celui qui a révélé être en couple l’été dernier a d’ailleurs choisi de préserver l’identité de sa compagne.