Julien Doré papa: l'artiste partage une adorable vidéo avec son fils

Habituellement très pudique sur sa vie privée, Julien Doré a partagé une vidéo adorable avec son fils. Julien Doré est devenu père pour la première fois il y a deux ans. Il garde secret le nom de son fils, mais aussi celui de sa femme. Cependant, ce dimanche 9 octobre, il a exceptionnellement partagé une courte vidéo sur Instagram d'un moment de complicité avec son enfant.

Juste après la fin de la saison de The Voice Kids dans laquelle il était coach, Julien Dorée a repris son Aimée Tour. Entre deux répétitions, l'artiste a profité d'un petit moment de break avec son fils. Sur la vidéo, on peut voir Julien Doré en coulisse avec son fils qui est caché derrière un meuble. Il demande à son fils :"c'était bien ? T'as aimé ? C'est de la qualité ? C'est une belle musique ? ". La vidéo se termine sur un câlin qu'on devine entre le père et son fils.

L'artiste a légendé sa publication : "& dès ce matin retrouver l’essentiel" accompagné d'un émoji cœur.

Malgré son côté très protecteur envers sa famille, Julien Doré s'était tout de même confié dans une interview accordée au magazine "Psychologies" en 2021. Il avait déclaré être dans une relation amoureuse "apaisée". Il détaille : "Mes albums précédents étaient nourris des histoires que je vivais à l'époque : intenses, passionnelles, pleines de "trop". Aujourd'hui, je l'ai compris : le bonheur est beaucoup plus joli quand on le vit simplement".