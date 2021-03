Julien Doré papa pour la première fois? Ces images qui intriguent

Selon le magazine Public, Julien Doré est devenu papa pour la première fois. Réalité ou clip vidéo ? Voici les images qui intriguent.

Ce dimanche 21 mars, Julien Doré a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. On y voit serrer dans ses bras une femme enceinte et poser ses mains sur son ventre. Il écrit en commentaire: "KIKI approche. Mais QUI partage avec moi cette incroyable aventure dans ce nouveau clip... ?"

Il n'en fallait pas plus pour éveiller les soupçons d'une éventuelle paternité. "Ah c'est donc vrai ce qui se dit dans les médias ? Un petit bébé est arrivé dans ta vie", commente notamment une fan de l'artiste.

Il y a deux jours, Julien Doré avant dévoilé une autre vidéo dans laquelle il dévoilait l'envers du décor d'une scène de son nouveau clip, qui semble se tourner dans une chambre d'hôpital.

Tous les doutes sont donc permis. Est-ce "seulement" un clip vidéo ou le chanteur a-t-il eu un enfant ? Le magazine Public, lui, l'affirme: Julien Doré est papa. En couverture de son dernier numéro, on peut lire "À 38 ans, le chanteur accueille son premier enfant". Sur la photo, on peut voir Julien Doré avec un masque sur le visage, accompagné d'une jeune femme portant un nouveau-né dans ses bras. Alors, Julien Doré a-t-il réussi à garder cette paternité secrète jusqu'à présent ? Ou ne s'agit-il que l'un de ses clips ? Le mystère reste entier.

Julien Doré n'a en tout cas jamais caché son envie de devenir père. "J'ai alterné des moments où je pouvais très clairement énoncer mon envie d'avoir des enfants. Et puis, il y a eu des moments où je ne voyais pas comment, dans ce contexte-là, celui du monde dont vont hériter les prochaines générations, je me sentirais capable de regarder dans les yeux un enfant et lui dire: 'C'est nous qui avons choisi que tu sois là'. Ça m'a paru parfois inenvisageable". Le chanteur aurait alors pensé à l'adoption.