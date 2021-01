Justin Bieber oublie ses paroles sur scène: il se rattrape avec une grande nouvelle

Justin Bieber est remonté sur scène lors du Nouvel An pour la première fois depuis 2017. Le chanteur a quelque peu perdu les pédales et oublié les paroles de sa chanson "Sorry". Mais il s’est rattrapé auprès de ses fans en annonçant une bonne nouvelle.

Il a annoncé en direct l’arrivée d’un nouveau single intitulé "Anyone". Tout de suite après le concert, le clip vidéo est sorti sur Youtube. On peut y voir le chanteur entrer sur un ring de boxe façon Rocky.

"Je ne pouvais pas clôturer l’année 2020 et commencer 2021 d’une meilleure manière. La musique nous a tellement aidé cette année, elle a été une guérison pour moi personnellement." Il a qualifié sa chanson comme "un message d’espoir".