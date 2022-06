Justin Bieber paralysé de la moitié du visage: sa femme Hailey Bieber donne de ses nouvelles (vidéo)

Justin Bieber se remet du syndrome de Ramsay Hunt, une maladie qui a paralysé la moitié de son visage. Depuis, la pop star n'a envoyé qu'un seul message pour informer ses fans du processus de guérison.

Aucune apparition publique n'a eu lieu, mais sa femme Hailey vient de donner des nouvelles.

Dans le cadre de sa tournée de promotion des nouveaux produits de soins Rhode qu'elle vient de lancer, Hailey Beiber s'est rendue à l'émission "Good Morning America" où elle a été interrogée sur l'état de santé de son mari.

Hailey semble détendue par rapport à l'incident et a donné beaucoup d'espoir aux fans du chanteur. Elle a également révélé que le couple s'est rapproché en raison des problèmes de santé qu'ils ont tous deux rencontrés.

"Il va vraiment bien. Il va de mieux en mieux chaque jour. Il se sent beaucoup mieux et, évidemment, c'était juste une situation très effrayante qui s'est produite, mais il va être totalement OK. Je suis simplement reconnaissante qu'il aille bien. Le soutien a été vraiment incroyable de la part des fans, des amis, de la famille. Chaque personne a envoyé des vœux, des conseils, des recommandations. C'est vraiment incroyable", a dit le mannequin.

Au sujet de son propre problème de santé, Hailey Bieber a ajouté : "Je me sens bien. Je donne juste à mon corps le temps de guérir et de récupérer ... mais je vais bien maintenant. Je pense que le bon côté de tout ça, honnêtement, c'est que ça nous rapproche beaucoup parce que vous traversez ça ensemble, vous êtes là l'un pour l'autre, vous vous soutenez mutuellement, et il y a quelque chose qui vous lie vraiment dans ces moments-là."

Le chanteur a également posté un beau message sur les nouveaux produits de soin de sa femme et a expliqué publiquement à quel point il est fier d'elle.