Les petits mots doux et secrets de Brad Pitt qui ont précipité le divorce de Jennifer Aniston et Justin Theroux

Le 15 février 2018, un communiqué de presse annonçait le divorce de Jennifer Aniston et de son deuxième époux, Justin Theroux. Contre toute attente, l'un des couples les plus glamours de Hollywood annonçait sa séparation.

Ce communiqué indiquait que la décision de mettre fin à leur mariage était "mutuelle et prise avec amour à la fin de l'année dernière".

Les causes de cette rupture évoquées dans la presse supputaient que Jennifer Aniston et Justin Theroux ne s'étaient jamais vraiment mis d'accord sur le lieu où ils voulaient s'établir. Elle préférant le soleil de la Californie et lui, le côté artiste et décalé de New York, soit les 2 côtes opposées des Etats-Unis.

Le Mirror révèle ce matin une autre raison qui aurait dévasté le deuxième mari de Jennifer Aniston. Celui-ci aurait découvert que Jen avait gardé des notes d'amour secrètes écrites par son ex-mari, Brad.

Les petits mots d'amour constituaient des souvenirs de son mariage avec l'acteur oscarisé et contenait des messages comme "tu étais belle ce soir'' et "tu me manques déjà''.

Il a été affirmé, que même si Jennifer Aniston avait assuré à son époux Justin qu'ils ne voulaient rien dire, que son mari "n'était pas ravi" et que l'impact de cette "trouvaille" avait été "énorme", dans le coeur de l'acteur.