Justin Timberlake est en deuil: "Mon cœur est tellement lourd"

Justin Timberlake vient de perdre un être cher. Le chanteur a partagé son chagrin sur son compte Instagram.

"Mon cœur est tellement lourd. Nous avons perdu une belle âme cette semaine", commence Justin Timberlake dans un post Instragam. Le chanteur vient de perdre celle qu’il appelait sa sœur, Nicole Hurst. La choriste de 39 ans l’accompagnait sur ses tournées de concerts depuis des années.

Justin Timberlake a publié une série de photos et vidéos pour lui rendre hommage. "Nicole illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Sur scène et en dehors, elle était une source constante de joie et de positivité. Certaines choses paraissent si injustes et nous ne comprendrons jamais pourquoi elles se produisent. Ce que je sais, c’est que nous sommes bénis d’avoir ri avec elle, d’avoir voyagé avec elle, et d’avoir expérimenté ce rire contagieux et cet amour pour une vie remplie de musique. Nicole, c’est peu dire que tu vas me manquer. Merci pour ta lumière. Je ferai de mon mieux pour l’emmener avec moi. Je t’aime, ma sœur."

Nicole Hurst avait un cancer du sein, diagnostiqué en 2013. Après avoir subi une mastectomie et quatre mois de chimiothérapie, elle avait annoncé être en rémission en 2015. Malheureusement, ce cancer est revenu en 2019 et il s’était répandu jusqu’au cerveau.